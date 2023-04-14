14 Nisan 2023, Cuma
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Yunan televizyonunda Başkan Erdoğan'a ölüm tehdidi: Seçimleri kazanması halinde vurulmalı
Türkiye'nin son dönemde savunma sanayiinde attığı önemli adımların yanı sıra Kızılelma, SİHA, AKINCI gibi yeni gurur kaynakları üretmesi Yunanistan'da büyük rahatsızlık yaratırken Ege ve Akdeniz'de atılacak adımlar da Yunan medyasını korkuttu. Bir Yunan gazeteci canlı yayın esnasında yaptığı skandal açıklamayla Başkan Erdoğan'ın seçimleri kazanması durumunda vurulması gerektiğini söyledi. Bu küstah tehdit sonrası "Türkler sahip olduklarından geri adım atmıyor" diyen küstah sunucu "Komşu Doğu Akdeniz'e hakim olmak istiyor" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...