Yunan-Rum lobisi bu kez senato için devrede! Türkiye karşıtı yeni hamle

Yunan-Rum lobisi bu kez senato için harekete geçti. ABD Temsilciler Meclisi'nin Türkiye'ye şartlı F-16 satışı ve modernizasyonu ile ilgili tasarıyı onaylamasından sonra, şimdi de Senato'ya baskı yapılıyor. Türkiye karşıtı lobi ABD'li senatörlere yakın markaj uygulamaya başladı.

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