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Yunan piyadeleri Türkiye’ye küfretti! Provokasyon cezasız kalmadı

Yunan piyadeleri Türkiye'ye küfretti! Provokasyon cezasız kalmadı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.04.2025 23:05
Yunanistan'da 25 Mart’ta düzenlenen askeri geçit töreni, Türkiye karşıtı alçak bir provokasyonun gölgesinde kalmıştı. Törende yürüyüş yapan deniz harp okulu öğrencileri, "Kıbrıs yunandır" sloganları atarak Türkiye’ye küfürler savurmuştu. Skandal olay sonrası, haklarında soruşturma başlatılan piyadelerin cezalandırıldığı açıklandı.
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Yunan piyadeleri Türkiye’ye küfretti! Provokasyon cezasız kalmadı
Yunan piyadeleri Türkiye’ye küfretti!
Yunan piyadeleri Türkiye'ye küfretti!
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