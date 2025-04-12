12 Nisan 2025, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Yunan piyadeleri Türkiye'ye küfretti! Provokasyon cezasız kalmadı
Yunanistan'da 25 Mart’ta düzenlenen askeri geçit töreni, Türkiye karşıtı alçak bir provokasyonun gölgesinde kalmıştı. Törende yürüyüş yapan deniz harp okulu öğrencileri, "Kıbrıs yunandır" sloganları atarak Türkiye’ye küfürler savurmuştu. Skandal olay sonrası, haklarında soruşturma başlatılan piyadelerin cezalandırıldığı açıklandı.