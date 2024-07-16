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Yunan donanmasında kritik istifalar! Emekliliklere istifalar da eklenince donanmayı zor duruma soktu

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.07.2024 16:17
Yunanistan orduda reforma gitmek istiyor, özellikle deniz kuvvetleri için Avrupa'nın dört bir yanından envanterine silah satın alıyordu. Ancak, artan istifalar Yunan donanmasını zor duruma soktu.
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Yunan donanmasında kritik istifalar!
Yunan donanmasında kritik istifalar!
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