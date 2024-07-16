Yunan donanmasında kritik istifalar! Emekliliklere istifalar da eklenince donanmayı zor duruma soktu

Yunanistan orduda reforma gitmek istiyor, özellikle deniz kuvvetleri için Avrupa'nın dört bir yanından envanterine silah satın alıyordu. Ancak, artan istifalar Yunan donanmasını zor duruma soktu.

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