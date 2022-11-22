Yunan basınını korkutan Türkiye-Mısır hamlesi! Başkan Erdoğan ile Sisi'nin teması gündem oldu | İşte Yunanistan'dan ilk adım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin Katar'daki teması dünya basınından gündem oldu. Türkiye'ye karşı ittifak kurmaya çalışan Yunanistan'ın koz olarak gördüğü Sisi'nin Başkan Erdoğan ile teması Ta Nea gazetesi tarafından "Mısır'ın önemi ve Sisi-Erdoğan fotoğrafı" başlığıyla manşete taşındı.