22 Kasım 2022, Salı
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Yunan basınını korkutan Türkiye-Mısır hamlesi! Başkan Erdoğan ile Sisi'nin teması gündem oldu | İşte Yunanistan'dan ilk adım
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin Katar'daki teması dünya basınından gündem oldu. Türkiye'ye karşı ittifak kurmaya çalışan Yunanistan'ın koz olarak gördüğü Sisi'nin Başkan Erdoğan ile teması Ta Nea gazetesi tarafından "Mısır'ın önemi ve Sisi-Erdoğan fotoğrafı" başlığıyla manşete taşındı.