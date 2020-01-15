Yunan basınından flaş Kanal İstanbul analizi: "Askeri güç dengesini derinden etkileyecek"

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de attığı adımlar paniğe neden oldu. Yunan basını Akdeniz'de dengelerin değişeceğini yazdı. Türkiye'nin Kanal İstanbul ile deniz taşımacılığındaki düzeni değiştireceğini kaydetti.

"Akdeniz'de dengeler değişecek" Bu çarpıcı ifade Yunan basınında yer aldı. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Ekathimerini'nin İngilizce yayınında

Türkiye'nin son dönemlerdeki dikkat çekici hamlelerini mercek altına aldı.

Gazetede, Stavros Tzimas imzasıyla yer alan analizde, Türkiye'nin Montrö'den bağımsız hareket etme imkanı elde edeceğine dikkat çekildi.

"Boğaziçi satranç tahtasında Türk hamlesi" başlıklı analizde, 'Kanal İstanbul'un bölgeye ekonomik ve stratejik etkisine ilişkin değerlendirmelere de yer verildi.

"KANAL İSTANBUL ASKERİ GÜÇ DENGESİNİ DERİNDEN ETKİLEYECEK JEOPOLİTİK HAMLE"

Kanal İstanbul'un, "deniz taşımacılığındaki mevcut düzeni değiştirecek ve Akdeniz'deki askeri güç dengesini derinden etkileyecek jeopolitik hamle" yorumu yapıldı.

Türkiye'nin projeyle, 1936 tarihli Montrö sözleşmesinin, boğazlardan serbest geçişi düzenleyen maddeleri dışında hareket etme imkanı elde edeceğine dikkat çekildi.

Yunan gazetesi, Başkan Erdoğan'ın Kanal İstanbul projesine büyük önem verdiğinin altını çizdi. Türkiye'nin enerji tedarik hatlarını kontrol etmenin yanı sıra, batılı ve Rus askeri gemilerinin Karadeniz ve Çanakkale Boğazı arasındaki trafiğini kontrol etme imkanına sahip olacağına dikkat çekildi.