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Yunan basını: Türkiye artık bölgesel değil merkezi bir güç

A Haber
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Giriş: 12.04.2023 14:12
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun A Haber'de verdiği “Ege'de aidiyeti belli olmayan adalar, ihlaller, hava sahası meselesi var.” mesajlar Atina'da gündem oldu. Detayları A Haber muhabiri İlhan Tahsin Gümülcine'den aktardı.
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