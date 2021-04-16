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Yunan Bakan Nikos Dendias diyalog için geldi kavga çıkardı! A Haber'de değerlendirdi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu az bile söyledi!

A Haber
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Giriş: 16.04.2021 10:19
Güncelleme:16.04.2021 10:27
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunan Mevkidaşı Nikos Dendias ile düzenlediği basın toplantısında, 'tarihi' anlar yaşandı. Dostane bir havada başlayan basın toplantısı Dendias'ın hadsiz suçlamalarının ardından yön değiştirdi. A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, canlı yayında değerlendirmelerde bulundu. Akgün, "Görülen bir gerçek var o da aslında Yunanistan’ın Türkiye ile ilişkilerini yumuşatmaya ve diyalog arayışında olmaya pek niyeti yok. Bana göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu az bile söyledi. Söyledikleri doğrudur nettir ama az bile söyledi." dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunan Mevkidaşı Nikos Dendiası manşetten verdiler! Yunan medyasında skandal ifadeler DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU VE YUNAN MEVKİDAŞI NİKOS DENDİAS'I MANŞETTEN VERDİLER! YUNAN MEDYASINDA SKANDAL İFADELER
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