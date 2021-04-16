- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Yunan Bakan Nikos Dendias diyalog için geldi kavga çıkardı! A Haber'de değerlendirdi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu az bile söyledi!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunan Mevkidaşı Nikos Dendias ile düzenlediği basın toplantısında, 'tarihi' anlar yaşandı. Dostane bir havada başlayan basın toplantısı Dendias'ın hadsiz suçlamalarının ardından yön değiştirdi. A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, canlı yayında değerlendirmelerde bulundu. Akgün, "Görülen bir gerçek var o da aslında Yunanistan’ın Türkiye ile ilişkilerini yumuşatmaya ve diyalog arayışında olmaya pek niyeti yok. Bana göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu az bile söyledi. Söyledikleri doğrudur nettir ama az bile söyledi." dedi.