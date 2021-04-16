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Yunan Bakan Dendias'ın skandal tutumunun perde arkası
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında Türkiye'ye yönelik diplomatik teamülleri aşan ifadeler kullanan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın skandal tutumunun perde arkası ortaya çıktı. Yunanistan'da yayın yapan Ethnos Gazetesi, diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde; Dendias'ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile istişare halinde olduğunu yazdı.