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Yunan Bakan Dendias'ın provokasyonu! Uzman isimlerden A Haber’e özel açıklamalar

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.04.2021 12:56
Güncelleme:17.04.2021 13:08
Yunan Dışişleri Bakanı Dendias normalleşmeye geldi, sözleriyle görüşmeyi provoke etti. Dendias'ın provokasyonu gereken cevabı aldı. Dendias Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten açık talimat alarak gelmiş. Yunanistan Doğu Akdeniz'deki gerginliği Ege'ye taşıyarak tırmandırıyor. Peki Yunanistan gerilimden mi besleniyor? Atina'nın hedefi neydi? Akıllardaki soruları A Haber canlı yayınına katılan İbn Haldun üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Talha Köse ve Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer verdi.
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