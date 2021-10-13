13 Ekim 2021, Çarşamba
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Yunan askerleri Pakistanlı göçmenlere işkence uyguladı! Önce tırnaklarını çektirler ardından...
Avrupa'ya kaçmak için ilk adımı Yunanistan'a atan göçmenler hayatlarının şokuyla karşı karşıya kalıyorlar. Yunan emniyet güçleri tarafından işkenceye maruz kalan mültecileri ölümden Türk askerleri kurtardı. Tırnakları çekilen ve 4 gün boyunca işkence gören Pakistan uyruklu göçmen yaşadığı dehşeti anlattı.