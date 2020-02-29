Yunan askerinden sınırdaki mültecilere müdahale! ‘Siz nasıl bir şeysiniz!’ diye isyan etti...

Başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin her yerinden Avrupa’ya gitmek için Edirne'ye gelen düzensiz göçmenler Pazarkule Sınır Kapısı önünde toplandı. Göçü önlemek için sınırı tel örgüyle kapatan Yunan askeri zaman zaman gaz ve ses bombalarıyla müdahale etmeye başladı. Askerlerin müdahalesinden olumsuz etkilenen bazı göçmenlerse ‘Siz nasıl bir şeysiniz’ diye isyan etti.

Dün sabah saatlerinden itibaren yurdun her yerinden Edirne'ye doğru yola çıkan göçmenler, Pazarkule Sınır Kapısı'na gelmeye devam ediyor. Pazarkule Sınır Kapısı önünde büyük yoğunluk yaşanırken, Yunan askerlerinin Kastanies Sınır Kapısı'nı yaya ve araç trafiğine kapatması üzerine yüzlerce göçmen tampon bölgede bekliyor.

GAZ BOMBASI ATAN YUNAN ASKERİNE TAŞLA KARŞILIK VERİYORLAR

Sınır hattını dün otobüsler ile kapatan Yunanlılar, bu sabah ise tel örgüler çekti. Tel örgüler ardında bekleyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenleri, Yunan askerleri zaman zaman gaz bombası atarak dağıtmaya çalışıyor. Tel örgüleri aşarak karşı tarafa geçmeye çalışan göçmenler ise Yunan askerlerini taşla karşılık veriyor. Yunan askerlerinin müdahalesi nedeniyle gerginlik sürüyor.

Türkiye'nin pek çok bölgesinden kendi imkanlarıyla Edirne'ye ulaşan göçmenlerden bir İranlı "15 saattir yoldaydık, çok zor, çok soğuk, ne olacak bilmiyorum. Isparta'dan geliyoruz" dedi. Yalova'dan İstanbul'a oradan da Edirne'ye ulaştığını anlatan başka bir göçmen de "Açacaklar mı kapıları bekliyoruz. Otobüsler bir yerde bıraktı, oradan yürüyerek geldik" diye konuştu.

'BURADA HAYAT ÇOK ZOR'

Ailesi ile birlikte Isparta'dan Pazarkule Sınır Kapısı'na doğru yürüyen göçmen ise "Otobüsten inip, sınıra doğru yürümeye başladık. İnşallah kapılar açılır da geçeriz. Burada hayat çok zor. Çocuklarımla geldim. Çocuklarımın biri 4, diğeri 10 yaşında" şeklinde konuştu.

YARALANAN GÖÇMENLER OLDU

Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde bekleyen göçmenlere, Yunan askerleri tarafından atılan gaz bombaları zor anlar yaşatıyor. Atılan bir gaz bombası kapsülü, 1 göçmenin başına isabet etti. Yaralanan göçmen, bölgede bekleyen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak tedavi edildi. Bekleyiş sırasında rahatsızlanan göçmenlere de sağlık ekipleri müdahale edildi.

GAZDAN ETKİLENEN GÖÇMENLER ZOR ANLAR YAŞADI

Askerlerin attığı gaz bombasından aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda göçmen etkilendi. Gazdan etkilenen göçmenler nefes almakta güçlük çekti. Yaşanan arbede esnasında arada kalan çocuk ve kadınlar ise zor anlar yaşadı.

"SİZ NASIL BİR ŞEYSİNİZ" DİYEREK İSYAN ETTİ

Kargaşada ailelerinin kaybeden bazı çocuklar ise, gözyaşı döktü. Askerlerin müdahalesinden olumsuz etkilenen bazı göçmenlerse 'Siz nasıl bir şeysiniz' diye isyan etti. Sınırdan uzaklaşıp gazın etkisinden kurtulan göçmenler, yeniden tel örgülerin önüne gitti.

LASTİK BOTLARLA MERİÇ ÜZERİNDEN YUNANİSTAN'A GEÇİYORLAR

Türkiye'nin çeşitli illerinden yola çıkıp Edirne'ye gelen göçmenler, sınır kapılarını kapatan Yunanistan'a, Doyran köyünden Meriç Nehri'ni lastik botla aşarak geçiyor. Yunan askerleri, göçmenlerin geçişini engellemek için sık sık gaz bombası kullanırken, nehirde lastik botları kuma saplanan aile, 2 saat sonra kurtarıldı.

Sınırın sıfır noktasında bulunan Doyran köyünden lastik botla Meriç Nehri'ni aşan göçmenler, Yunanistan tarafına geçiyor. Geçişlerin artması üzerine Yunan askerleri nehrin karşı tarafında önlem almaya başladı. Yunan askerleri, sık sık ses bombası atıp, uyarı anonsları yaparak, göçmenlerin nehri geçmesini engellemeye çalışıyor.

NEHİRDE MAHSUR KALDILAR

İçinde bir göçmen ailenin bulunduğu lastik bot, Meriç Nehri'nde kuma saplandı. Mahsur kalan aile, Türkiye tarafından başka bir botla bölgeye gidenler tarafından yaklaşık 2 saat sonra kurtarıldı. Nehir kıyısında Yunanistan'a geçmek isteyen çok sayıda göçmen bekleyişlerini sürdürürken, Yunan askerleri ise güvenlik önlemlerini artırıyor.