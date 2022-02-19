19 Şubat 2022, Cumartesi
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Yumurta fiyatlarına Bakanlık soruşturması
Ticaret Bakanlığı, yumurta fiyatlarında artışa gidildiği iddialarına yönelik soruşturma için müfettişlerini görevlendirdi. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun detayları aktardı.