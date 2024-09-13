Yüksel Güran’ın şüpheli telefonları!

Narin Güran cinayetinde soruşturma süreci devam ediyor. Dün adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden içlerinde Narin’in amcası, annesi ve ağabeyinin de olduğu 8 kişi tutuklandı. Devam eden soruşturmada çapraz sorgu ile çelişkiler ortaya çıktı.