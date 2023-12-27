Yüksekova'nın çehresi değişiyor! Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit A Haber'de

YıIlardır hizmetlerden mahrum bırakılan Yüksekova'nın çehresi projelerle değişti ve değişmeye de devam ediyor. Hayata geçirilen çalışmaları A Haber muhabiri Barış Türel, Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit'e sordu. İşte o açıklamalar....

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