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Yüksekova’da dev ayı karda yürürken görüntülendi

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.01.2024 15:44
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca köyünde elektrik arızasına giden ve kara bata çıka ilerleyen ayıyı gören VEDAŞ ekipleri, o anları saniye saniye görüntüledi.
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