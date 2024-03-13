13 Mart 2024, Çarşamba
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Yüksek yargıdaki erk krizi çözülüyor
Tartışma yaratan Can Atalay kararı, yargıdaki erk krizini doğurdu. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği hak ihlali kararının tahliye gibi yorumlanması ama Yargıtay'ın bu karara direnmesi tarafları karşı karşıya getirdi. Adalet Bakanlığı, yüksek yargıdaki yetki krizinin önüne geçecek bir adım atmaya hazırlanıyor.