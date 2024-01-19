Yüksek sesle oyun oynayanlar dikkat! Kulaklık kullanmak zararlı mı?

Dünya Sağlık Örgütü uzun süre yüksek sesle oyunu oynayan kişilerin geri dönüşü olmayan işitme kaybı riskiyle karşı karşıya kaldığını ortaya koydu. Peki yüksek sesle oyun oynamamanın zararları ne? İşte tüm ayrıntılar…

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