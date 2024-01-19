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Yüksek sesle oyun oynayanlar dikkat! Kulaklık kullanmak zararlı mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.01.2024 23:44
Dünya Sağlık Örgütü uzun süre yüksek sesle oyunu oynayan kişilerin geri dönüşü olmayan işitme kaybı riskiyle karşı karşıya kaldığını ortaya koydu. Peki yüksek sesle oyun oynamamanın zararları ne? İşte tüm ayrıntılar…
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Yüksek sesle oyun oynayanlar dikkat!
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