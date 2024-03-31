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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener oyunu kullandı

AA
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Giriş: 31.03.2024 11:25
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyunu Çukurambar Mahallesi'ndeki Arjantin İlkokulu'nda kullandı. 4254 numaralı sandıkta oy veren Yener, "Demokrasiye hayırlı olsun" dileğinde bulunarak, oy zarfını sandığa attı. Yener, oyunu kullandıktan sonra gazetecilere, tüm seçmenlerin oy verme süresi bitene dek, sandığa giderek oy kullanmalarını ve demokratik görevlerini yerine getirmelerini beklediklerini söyledi.
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