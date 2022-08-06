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Yüksek kira balonu patladı! Ev sahipleri adliyenin yolunun tutmaya başladı

A Haber
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Giriş: 06.08.2022 15:30
'Piyasanın üzerinde kiralama yapmışız' diyen yabancılar ödeme yapmıyor ya da indirim istiyor. Kimi de kira borcunu ödemeden ülkesine dönüyor. En fazla mağdur ise Alanya ve Manavgat'ta bulunuyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Elif Uzunoğlu Antalya Emlak Komisyoncular Odası Başkanı İsmail Çağlar değerlendirdi.
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