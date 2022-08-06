Yüksek kira balonu patladı! Ev sahipleri adliyenin yolunun tutmaya başladı

'Piyasanın üzerinde kiralama yapmışız' diyen yabancılar ödeme yapmıyor ya da indirim istiyor. Kimi de kira borcunu ödemeden ülkesine dönüyor. En fazla mağdur ise Alanya ve Manavgat'ta bulunuyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Elif Uzunoğlu Antalya Emlak Komisyoncular Odası Başkanı İsmail Çağlar değerlendirdi.

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