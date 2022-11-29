29 Kasım 2022, Salı
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Yüksek İstişare Kurulu toplanıyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Otelciler Federasyonu 7. Olağan Genel Kurulu'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek. MHP ve CHP grup toplantıları yapılacak. Ankara’nın gündemini A Haber editörü Arzu Fidanverdi aktardı.