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Yüksek İstişare Kurulu toplanıyor

A Haber
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Giriş: 29.11.2022 08:46
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Otelciler Federasyonu 7. Olağan Genel Kurulu'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek. MHP ve CHP grup toplantıları yapılacak. Ankara’nın gündemini A Haber editörü Arzu Fidanverdi aktardı.
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Yüksek İstişare Kurulu toplanıyor
Yüksek İstişare Kurulu toplanıyor
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