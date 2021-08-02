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Yüksek Askeri Şura’da geri sayım başladı! 123 general ve amiral terfi bekliyor

A Haber
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Giriş: 02.08.2021 12:37
Yüksek Askeri Şura, bu hafta toplanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kritik toplantının gündeminde terfi ve atama dosyaları var. Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in görev süresinin dolmasına bir yıl varken, toplantıda gözler komuta kademesinde olacak. Rütbesinde 3 ve 4 yıl bekleme süresini tamamlayan toplam 123 general ve amiral ise terfi bekliyor.
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