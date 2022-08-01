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Yüksek Askeri Şura ne zaman toplanacak? Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresi uzatılacak mı?

A Haber
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Giriş: 01.08.2022 15:12
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yüksek Askeri Şura'nın 4 Ağustos Perşembe günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacağını bildirdi. Toplantıda, terfi ve atama dosyaları karara bağlanacak. Başta Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler olmak üzere kuvvet komutanlarının görev sürelerinin uzatılması bekleniyor.
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