01 Ağustos 2022, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Yüksek Askeri Şura ne zaman toplanacak? Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresi uzatılacak mı?
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yüksek Askeri Şura'nın 4 Ağustos Perşembe günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacağını bildirdi. Toplantıda, terfi ve atama dosyaları karara bağlanacak. Başta Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler olmak üzere kuvvet komutanlarının görev sürelerinin uzatılması bekleniyor.