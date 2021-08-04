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Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı! YAŞ kararları neler? İşte YAŞ atama ve terfi kararları

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Giriş: 04.08.2021 16:02
Güncelleme:04.08.2021 16:05
Son dakika haberine göre… Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan, Yüksek Askeri Şura kararlarını onayladı. 30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olmak üzere 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev süresi YAŞ kararıyla 1 yıl uzatıldı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Org. Musa Avsever getirildi. 44 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 320 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatıldı.
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