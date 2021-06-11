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Yukarı Afrin Barajı açıldı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Giriş: 11.06.2021 15:24
Güncelleme:11.06.2021 15:29
Son dakika haberine göre… Kilis Yukarı Afrin Barajı ve İçme Suyu İsale Hattı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Eser ve hizmet siyasetiyle ülkemize bu günlere getirdik. Kirli gündemlere itibar etmeden yolumuza devam edeceğiz." dedi. 300 milyon liraya mal olan ve 38 milyon metreküp depolama kapasitesine sahip baraj ile birlikte Seve Barajı, Yeniyapan ve Narlıca kaynakları, 2050 yılı için su ihtiyacı 36,6 milyon metreküp olarak hesaplanan Kilis'in içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacak.
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