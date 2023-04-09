YSK’ya ilk aday listesi MHP’den geldi

Yüksek Seçim Kurulu'na Milletvekili aday listesini teslim eden ilk parti MHP oldu. MHP’nin 600 adayından 90'ı kadınlardan oluşuyor. Partinin seçim beyannamesi ne zaman açıklanacak, Bahçeli seçim çalışmaları kapsamında hangi illeri ziyaret edecek? Bu sorularının cevabını A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.