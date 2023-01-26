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YSK'nın yeni başkanı Ahmet Yener oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.01.2023 15:51
Yüksek Seçim Kurulu yeni üyelerinin belli olmasının ardından YSK başkanı da seçildi. YSK'nın yeni başkanı Ahmet Yener oldu.
YSK’nın yeni başkanı Ahmet Yener oldu
YSK'nın yeni başkanı Ahmet Yener oldu
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