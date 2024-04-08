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YSK’dan seçim yenileme talebine ret!

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.04.2024 18:22
Yerel seçim bitti ama Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz süreci devam ediyor. Süreçte gelinen noktayı Filiz Uçan Savaş aktardı. İşte detaylar…
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