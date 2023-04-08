08 Nisan 2023, Cumartesi
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YSK'da kura çekimi tamamlandı! İşte partilerin oy pusuladaki yerleri
Yüksek Seçim Kurulu'nda, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı. Buna göre Cumhur İttifakı 8. sırada, Millet İttifakı 18. sırada yer alacak. Memleket Partisi'nin Genel Başkanı Muharrem İnce 7. sırada yer alırken ATA İttifakı ise 19. sırada yer alacak.