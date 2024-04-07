YSK'da itiraz ve yeniden sayım mesaisi! Oyların yeniden sayılacağı illerde sonuçlar değişecek mi?

Yüksek Seçim Kurulu'nda, seçim sonrası şimdi de itiraz yoğunluğu yaşanıyor oyların yeniden sayılacağı iller var. Van konusunda da gerekçeli karar açıklandı. A Haber ekibinden İlter Yeşiltaş YSK'daki son çalışmaları aktardı.

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