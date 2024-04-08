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YSK'da itiraz ve yeniden sayım mesaisi! Başvuru süreci 10 Nisan saat 17.00'de sona erecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.04.2024 11:50
Güncelleme:08.04.2024 11:51
Yerel seçim bitti ama itiraz süreci devam ediyor. 31 Mart'ta gerçekleşen seçimlere yönelik yapılan itirazlar karara bağlandı. Hem bu süreçte gelinen noktayı hem de YSK'nın yeni aldığı itiraz ve yeniden sayım kararlarını A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş aktardı.
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