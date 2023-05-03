YSK yurt dışı temsilciliklerde oy kullanan seçmen sayısını açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yurt dışı temsilciliklerde oy kullanan seçmen ve gümrük kapılarında oy kullanan seçmen sayısını duyurdu. Yapılan açıklamada "Saat 18.30 itibarıyla Yurtdışı Temsilciliklerde oy kullanan seçmen sayısı 737 bin 439" ifadelerine yer verildi.