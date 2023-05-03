03 Mayıs 2023, Çarşamba
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YSK yurt dışı temsilciliklerde oy kullanan seçmen sayısını açıkladı
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yurt dışı temsilciliklerde oy kullanan seçmen ve gümrük kapılarında oy kullanan seçmen sayısını duyurdu. Yapılan açıklamada "Saat 18.30 itibarıyla Yurtdışı Temsilciliklerde oy kullanan seçmen sayısı 737 bin 439" ifadelerine yer verildi.