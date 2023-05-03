03 Mayıs 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları YSK yurt dışı temsilciliklerde oy kullanan seçmen sayısını açıkladı

YSK yurt dışı temsilciliklerde oy kullanan seçmen sayısını açıkladı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.05.2023 09:54
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yurt dışı temsilciliklerde oy kullanan seçmen ve gümrük kapılarında oy kullanan seçmen sayısını duyurdu. Yapılan açıklamada "Saat 18.30 itibarıyla Yurtdışı Temsilciliklerde oy kullanan seçmen sayısı 737 bin 439" ifadelerine yer verildi.
Kız Kulesi restorasyonunda son doğru!
Kız Kulesi restorasyonunda son doğru!
İşte nisan ayı enflasyon rakamları
İşte nisan ayı enflasyon rakamları
YSK yurt dışı oy sayısını açıkladı
YSK "yurt dışı oy" sayısını açıkladı
Esnafa özel konteyner çarşı!
Esnafa özel konteyner çarşı!
HDP’li isimlerin maskelerini düşürdü
HDP'li isimlerin maskelerini düşürdü
Yunanistan’da KAAN paniği!
Yunanistan’da KAAN paniği!
Tahıl koridoru için İstanbul’da yeni zirve!
Tahıl koridoru için İstanbul'da yeni zirve!
İşte müjdenin geldiği petrol kuyusu
İşte müjdenin geldiği petrol kuyusu
Kandil yine Kılıçdaroğlu’nu işaret etti
Kandil yine Kılıçdaroğlu’nu işaret etti
Kızılelma, İzmir’e giden TCG Anadolu’yu selamladı
Kızılelma, İzmir'e giden TCG Anadolu'yu selamladı
Bugün hizmete giriyor
Bugün hizmete giriyor
TCG Anadolu İzmir’de!
TCG Anadolu İzmir'de!
Daha Fazla Video Göster