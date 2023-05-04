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YSK yurt dışı oy sayısını duyurdu

İHA
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Giriş: 04.05.2023 09:47
YSK, “Saat 21.30 itibarıyla yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında oy kullanan seçmen toplam sayısı 1.007.165.” açıklamasını yaptı.
YSK yurt dışı oy sayısını duyurdu
YSK yurt dışı oy sayısını duyurdu
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