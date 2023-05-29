YSK resmi sonuçları ne zaman açıklayacak? Süreç nasıl işleyecek?

Yüksek Seçim Kurulu resmi olmayan sonuçları açıkladı. Milli iradenin tercihi bir kez daha Başkan Recep Tayyip Erdoğan oldu. Peki resmi sonuçlar ne zaman açıklanacak. Süreç nasıl işleyecek? A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal YSK'dan detayları aktardı.

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