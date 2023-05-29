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YSK resmi sonuçları ne zaman açıklayacak? Süreç nasıl işleyecek?

A Haber
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Giriş: 29.05.2023 09:08
Yüksek Seçim Kurulu resmi olmayan sonuçları açıkladı. Milli iradenin tercihi bir kez daha Başkan Recep Tayyip Erdoğan oldu. Peki resmi sonuçlar ne zaman açıklanacak. Süreç nasıl işleyecek? A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal YSK'dan detayları aktardı.
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YSK resmi sonuçları ne zaman açıklayacak?
YSK resmi sonuçları ne zaman açıklayacak?
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