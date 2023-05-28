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YSK resmen ilan etti: Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçilmiştir

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Giriş: 28.05.2023 22:47
YSK Başkanı Ahmet Yener, seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yener, geçici sonuçlara göre Başkan Erdoğan'ın seçimi kazandığını ilan etti.
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