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YSK Pazartesi günü deprem bölgesine gidecek

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Giriş: 26.02.2023 11:09
Yüksek Seçim Kurulu,,27 Şubat Pazartesi günü aralarında Genel Müdür ve daire başkanlarının bulunduğu bir heyeti depremde hasar gören 11 vilayete gönderecek. Heyet, bölgede incelemelerde bulunacak ve kurula seçim ile ilgili bir rapor sunacak.
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