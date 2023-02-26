YSK Pazartesi günü deprem bölgesine gidecek

Yüksek Seçim Kurulu,,27 Şubat Pazartesi günü aralarında Genel Müdür ve daire başkanlarının bulunduğu bir heyeti depremde hasar gören 11 vilayete gönderecek. Heyet, bölgede incelemelerde bulunacak ve kurula seçim ile ilgili bir rapor sunacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN