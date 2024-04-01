YSK kesin sonuçları ne zaman açıklayacak? İtiraz süresi ne zaman bitecek?

Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına ilişkin ilçe seçim kurullarına yarın 15.00'e, il seçim kurullarına 5 Nisan Cuma saat 17.00'ye, YSK'ye ise 10 Nisan Çarşamba saat 17.00'ye kadar itirazda bulunulabilecek. Olağanüstü itiraz ise 7 Nisan Pazar günü saat 17.00'den 14 Nisan Pazar günü saat 17.00'ye kadar yapılabilecek.

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