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YSK kesin sonuçları ne zaman açıklayacak? İtiraz süresi ne zaman bitecek?

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.04.2024 13:43
Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına ilişkin ilçe seçim kurullarına yarın 15.00'e, il seçim kurullarına 5 Nisan Cuma saat 17.00'ye, YSK'ye ise 10 Nisan Çarşamba saat 17.00'ye kadar itirazda bulunulabilecek. Olağanüstü itiraz ise 7 Nisan Pazar günü saat 17.00'den 14 Nisan Pazar günü saat 17.00'ye kadar yapılabilecek.
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