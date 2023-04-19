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YSK bugün milletvekili kesin aday listelerini açıklayacak

A Haber
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Giriş: 19.04.2023 09:33
Bugün 14 Mayıs’ta yapılacak seçimde yarışacak milletvekili kesin aday listeleri açıklanacak. Seçimde 24 siyasi parti ve 152 bağımsız aday yer alacak. 27 Nisan'da gümrük kapılarında oy verme işlemi başlayacak. Detayları A haber muhabiri Filiz Savaş Uçan aktardı.
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