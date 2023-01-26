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YSK başkanlığına Ahmet Yener seçildi

AA
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Giriş: 26.01.2023 16:55
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkanlığına Ahmet Yener seçildi. YSK'nin yeni seçilen üyeleri Ali Çopur, İsmail Kalender, Feyzi Eroğlu, Talip Bakır ve Serdar Mutta için düzenlenen yemin töreninin ardından kurul başkanı ve başkanvekilliği için seçim yapıldı.
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