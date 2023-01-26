26 Ocak 2023, Perşembe
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YSK başkanlığına Ahmet Yener seçildi
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkanlığına Ahmet Yener seçildi. YSK'nin yeni seçilen üyeleri Ali Çopur, İsmail Kalender, Feyzi Eroğlu, Talip Bakır ve Serdar Mutta için düzenlenen yemin töreninin ardından kurul başkanı ve başkanvekilliği için seçim yapıldı.