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YSK Başkanı Ahmet Yener'den son dakika açıklaması! İşte son oy oranları

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Giriş: 28.05.2023 19:31
YSK Başkanı Ahmet Yener: Şu anda oyların yüzde 54,60'ı sayılmış durumdadır. Şu an itibarıyla Sayın Recep Tayyip Erdoğan yüzde 54,47; Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 45,53 oy oranına sahiptir.
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