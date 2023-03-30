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YSK Başkanı Ahmet Yener'den önemli açıklamalar: Erdoğan'ın adaylığına engel yok

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.03.2023 17:17
Güncelleme:30.03.2023 17:17
YSK Başkanı Ahmet Yener'den önemli açıklamalarda bulundu. Yener konuşamasında seçime 4 cumhurbaşkanı adayının gireceğini ifade etti.
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