YSK Başkanı Ahmet Yener: Okul ve konteynerler seçime hazır

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Diyarbakır'da açıklamalarda bulundu. Ahmet Yener deprem bölgesinde 31 Mart Seçimleri ile ilgili bir aksaklık olmadığını belirtti.

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