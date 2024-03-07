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YSK Başkanı Ahmet Yener: Okul ve konteynerler seçime hazır

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.03.2024 18:34
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Diyarbakır'da açıklamalarda bulundu. Ahmet Yener deprem bölgesinde 31 Mart Seçimleri ile ilgili bir aksaklık olmadığını belirtti.
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