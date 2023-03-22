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YSK Başkanı Ahmet Yener: Adaylara verilen imzaların takibi mümkün

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Giriş: 22.03.2023 10:17
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imzaya ihtiyaç duyan isimlerle ilgili açıklamalarda bulundu.  Ahmet Yener, “Adaylar için atılacak imzaların takibi mevcut olarak ekranlardan takip edilebiliyor.” dedi.
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