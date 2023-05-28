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YSK Başkanı Ahmet Yener açıkladı: Yayın yasağı kalktı

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Giriş: 28.05.2023 18:17
Son dakika haberleri… Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener yayın yasağının kalktığını açıkladı. İlk sonuçlara göre Başkan Erdoğan yarışı önce götürüyor.
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