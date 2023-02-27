YSK afet bölgesine heyet gönderecek! Konteynerlere sandık kurulacak

Seçim tarihinde değişiklik olacak mı? Başkan Erdoğan, haftalar önce 14 Mayıs tarihini işaret etmişti. Deprem felaketleriyle birlikte bu tarihin değişebileceği konuşulmaya başlamıştı. Akıllardaki o soruya yanıt, Yüksek Seçim Kurulu'ndan geldi. "Seçimi 14 Mayıs'a yetiştiririz" açıklaması yapıldı. Hatta hazırlıklar da başladı. Peki seçim süreci nasıl işleyecek? Afet bölgesi ilan edilen 11 kentte seçmen nasıl oy kullanacak? İşte ayrıntılar...

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