27 Şubat 2023, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
YSK afet bölgesine heyet gönderecek! Konteynerlere sandık kurulacak
Seçim tarihinde değişiklik olacak mı? Başkan Erdoğan, haftalar önce 14 Mayıs tarihini işaret etmişti. Deprem felaketleriyle birlikte bu tarihin değişebileceği konuşulmaya başlamıştı. Akıllardaki o soruya yanıt, Yüksek Seçim Kurulu'ndan geldi. "Seçimi 14 Mayıs'a yetiştiririz" açıklaması yapıldı. Hatta hazırlıklar da başladı. Peki seçim süreci nasıl işleyecek? Afet bölgesi ilan edilen 11 kentte seçmen nasıl oy kullanacak? İşte ayrıntılar...