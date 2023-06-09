YRP lideri Fatih Erbakan: Saadet Partisi şu an sıfırı tüketmiş

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, CHP ile işbirliği yapan Saadet Partisi'ni sert sözlerle hedef almaya devam ediyor. "Milletimiz kimin Erbakan Hoca'nın çizgisinde olduğunu, kimin ihanet içinde olduğunu çok iyi görüyor" diyen Erbakan "Seçime kendi amblemleriyle girseler, belki yüzde 0,5 bile alamayacak pozisyona geldiler" dedi.

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