YPG'yi tam isabet vuran Mehmetçik'in sevinci! İşte o anlar |Video

Terör örgütü YPG'yi tam isabet vuran Mehmetçik'in sevinci sosyal medyayı salladı. Türkiye’nin güvenli bölge oluşturmak için terör örgütü PKK/YPG hedeflerine yönelik başlattığı Barış Harekatı devam ederken, Suriye’nin Resulayn kentindeki terör hedefleri karadan karaya yapılan topçu bataryaları, obüs ve tankların yanı sıra ÇNRA ile de vuruluyor. YPG'nin vurulduğu anda Mehmetçik'in sevinci ise kameralara böyle yansıyor. Terör hedefini tam isabet vuran Mehmetçik'e silah arkadaşarı "Helal sana..." dediği duyuluyor. İşte sosyal medyada beğeni paylaşım rekorları kıran o görüntüler.