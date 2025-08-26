YPG’ye olası bir operasyon an meselesi mi? YPG huzur ve istikrarı tehdit ediyor

26 Ağustos 2025, Salı

PKK terör örgütünün uzantısı YPG/SDG, Suriye'de ve bölgede istikrar ve güveni tehdit etmeye devam ediyor. Türkiye'den YPG'ye yönelik açıklamalar da her geçen daha da sertleşiyor. Türkiye'nin bu tavrı ise YPG'ye yakın zamanda bir operasyon yapılması ihtimalini kuvvetlendiriyor. Zira uzmanların görüşü de YPG'ye dönük bir operasyonun Türkiye'nin ajandasında olduğu yönünde.
