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23.10.2019

YPG'ye büyük darbenin vurulduğu Resulayn'ı A Haber görüntüledi

A Haber ekipleri, Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Resulayn'a girdi. TSK ile Suriye Milli Ordusu, terör örgütü PKK/YPG’ye karşı başarılı bir harekât yaptı. Şiddetli çatışmaların yaşandığı bölgeden en son görüntüler A Haber farkı ile ekranlara taşındı. Örgütün operasyon öncesi konuşlandığı Resulayn’da İHA’lar tarafından yerle bir edilen karargâh, cephanelik ve diğer yuvalanmaları görüntülendi. Bir taraftan da Mehmetçik ve Milli Suriye Ordusu bölgede mayın ve EYP temizliği gerçekleştiriyor. A Haber Yurt Haber Müdürü Kerim Ulak ve A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş Resulayn'daki son durumu canlı yayında aktardı.

Öte yandan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçesinde terörden arındırılan bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) birlikleri tarafından teröristlerin kazdıkları tüneller kapatılıyor.

Ceylanpınar ilçesi karşısında yer alan Suriye'nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçesi, Barış Pınarı Harekat kapsamında terör örgütlerinden arındırıldı.

Bölgede teröristler tarafından kazılan tüneller ise TSK'ya ait zırhlı iş makineleri ile kapatılıyor.

Bölgede teröristler tarafından tuzaklanan patlayıcılar ise TSK ve SMO askerleri tarafından tespit edilerek imha ediliyor.

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