YPG/PKK’nın işkenceleri gün yüzüne çıktı

Suriye'nin PKK işgali altındaki bölgelerinde, teröristlerin Kürt asıllı yerel halka uyguladığı eziyetin yeni kanıtları gün yüzüne çıktı. 10 yıl önce örgüt tarafından kaçırılan ve işkence gören bir eski milletvekili, yaşadıklarını göz yaşları içerisinde anlattı. Teröristlerin 20 yaşındaki oğlunu katlettiği Suriyeli bir anne ise dünya ülkelerini "PKK terörüne" karşı uyardı.

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