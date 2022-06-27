27 Haziran 2022, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
YPG/PKK'nın işkenceleri gün yüzüne çıktı
Suriye'nin PKK işgali altındaki bölgelerinde, teröristlerin Kürt asıllı yerel halka uyguladığı eziyetin yeni kanıtları gün yüzüne çıktı. 10 yıl önce örgüt tarafından kaçırılan ve işkence gören bir eski milletvekili, yaşadıklarını göz yaşları içerisinde anlattı. Teröristlerin 20 yaşındaki oğlunu katlettiği Suriyeli bir anne ise dünya ülkelerini "PKK terörüne" karşı uyardı.